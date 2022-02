Новина про запуск серіалу з'явилася ще в 2019 році.

Американський стрімінговий сервіс Disney+ оголосив дату виходу нового серіалу, повністю присвяченому легендарному майстру-джедаю франшизи "Зоряних воєн" Обі-Вану Кенобі.

Фінальний постер і дату прем'єри оголосили у соціальних мережах сервісу.

Так, старт серіалу запланований вже 25 травня цього року. Відзначимо, що новина про запуск серіалу з'явилася ще у 2019 році.

Очікується, що "Обі-Ван Кенобі" буде односезонним міні-серіалом, що складається з шести годинних епізодів.

Обі-Вана й Енакіна Скайуокера зіграють Юен МакГрегор і Хейден Крістенсен. Індіра Варма, Кумайл Наджіані, Руперт Френд і Сун Кан також зіграють в новому міні-серіалі, проте їх ролі поки залишаються в секреті.

Згідно з сюжетом, дія серіалу відбуватиметься через десять років після подій фільму "Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів", у фіналі якого Енакін став Дартом Вейдером, а Орден джедаїв був знищений.

Нагадаємо, раніше на стрімінговому сервісі Disney+ вийшови перший епізод серіалу "Книга Боби Фетта" (The Book of Boba Fett) по "Зоряним війнам". Проект є спін-оффом серіалу "Мандалорець" (The Mandalorian).

