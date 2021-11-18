Новою стрічкою Шон Пенн хоче розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в Україні.

Голлівудський актор та кінорежисер Шон Пенн ("11 вересня", "У диких умовах") зніме документальну стрічку про Україну.

Сьогодні, 18 листопада, американець відвідав один з пунктів Приазов’я, яке найбільше потрапляло під обстріл російських окупантів, інформує прес-центр ООС.

"За час візиту режисер мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні, в складі одного із підрозділів Збройних сил України, боронять українські землі та дають гідну відсіч ворогу", – інформують в ООС.

Новою стрічкою Шон Пенн хоче розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в Україні.

"Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців - жінки, які не просто служать в лавах Збройних Сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", – розповідають у прес-центрі командування.

Шон Пенн – лауреат двох "Оскарів" за ролі у "Таємничій річці" та "Гарві Мілк". Не приховує свої політичні погляди: виступав проти американської політики в Іраку і відвідував Тегеран, щоб побачитися з іранськими діячами.

Особисто допомагав жертвам урагану "Катріна" в Новому Орлеані; у 2011 – здійснив тур країнами "арабської весни", зокрема, відвідав Єгипет, Лівію і висловив підтримку сміливістю повсталих.

У фільмографії Шона Пенна – десятки фільмів. З 1991 року зайнявся режисеруванням стрічок, дебютувавши кінороботою "Біжить індіанець".

Лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус", "Срібного ведмедя" Берлінського кінофестивалю.

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Автор: Яна Ставська