В Україні він знімає документальний фільм.

В Україну таємно прилетів голлівудський актор Шон Пенн. Артиста помітили у Києві. Він тихцем прибув до нашої країни та почав знімати документальний фільм. Також Пенн планує відвідати Донбас.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Актор намагався не афішувати своє прибуття в Україну. Проте Пенна випадково помітила на фото свого друга ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Артист "засвітився" у соціальних мережах ветерана війни на Донбасі Леоніда Остальцева.

Виявилося, Пенн тихцем прилетів до Києва не просто так. В Україні він почав знімати документальний фільм. Він брав інтерв'ю на місці розстрілів Небесної сотні. Проте усіх, хто спілкувався з Пенном та брав участь у зніманні, просили дотримуватися конфіденційності.

Зйомки ведуться у секретному режимі. Проте ТСН вдалося дізнатися, що вже завтра Пенна повезуть у Маріуполь. Актор планує побувати у зоні бойових дій.

Що саме хоче побачити на Донбасі Пенн - не повідомляється. Проте зрозуміло, що актор хоче зняти фільм про війну та усі події, які їй передували.

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Автор: Поліна Кузенко