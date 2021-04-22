Пісня-настрій Софії Єгорової "Коли ти зі мною" отримала нове дихання.

Відомі саундпродюсери і діджеї Shnaps & Sanya Dymov створили dance-версію пісні "Коли ти зі мною". Пісня вийшла під стать весняному настрою - яскрава, танцювальна і позитивна!

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"Це пісня, яку слухаю на повторі по 10-15 разів і не набридає. Мені здається, танці допомагають людям висловити всі емоції, які накопичилися всередині. І якщо танцювальна версія треку "Коли ти зі мною" цьому посприяє - це супер! У пісні класний весняний настрій, саме тому я вирішила зняти на неї відео! А на роль головного героя запросила одного дуже харизматичного хлопця", - поділилася Софія.

Дійсно, Єгорова змогла здивувати глядачів творчим тандемом в новому відео "Коли ти зі мною".

Режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Юрій Двіжон (DVIZHON). Героєм відео Софії став актор Олександр Рудинський. Широкій аудиторії він полюбився за роллю в популярному українському серіалі "Перші ластівки".

"Я вперше знявся в музичному відео і мені дуже подобається, що ми спочатку обговорювали історію героїв, придумували різні фішки і в результаті вийшла міні-історія двох героїв. Під час зйомок ми багато жартували і сміялися, говорили і про наших викладачів акторської майстерності. Софія дуже цікава дівчина. Бажаю їй бути незалежною, і слухати себе", - розповів про зйомки Олександр Рудинський.

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Автор: Діана Могилєвич