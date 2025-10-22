Стала відома дата прем'єри фільму.

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Спогади про нього", заснований на однойменному бестселері Коллін Гувер. Прем'єра в кінотеатрах відбудеться навесні. Про це повідомляє Deadline.

Трейлер показує глядачам першу зустріч Кенни (Майка Монро) зі Скотті (Руді Панков), яка переростає у глибокі стосунки. Головна героїня зазначає, що у неї було життя "до" знайомства з коханим, разом та "після". Це "після" трапилося через жахливу помилку. Кенна потрапила в жахливу ДТП, під час якої Скотті загинув, а її було ув'язнено на сім років.

Після того як дівчина відсиділа весь термін, вона повертається до свого рідного міста, сподіваючись почати все спочатку. Кенна мріє зустрітися зі своєю донечкою, яку вона майже не бачила. Батьки Скотті, які стали офіційними опікунами онуки, заборонили дівчинці бачитися з мамою, адже не можуть пробачити тій трагічну аварію. Паралельно у Кенни несподівано виникають романтичні почуття до найкращого друга її загиблого чоловіка.

Відео дня

Головні ролі, окрім Монро та Панкова, зіграють Тайрік Візерс, Лейні Вілсон, Дженніфер Робертсон, Зої Косович та Ніколас Дюверне.

Спогади про нього - трейлер

Варто зазначити, що оригінальна історія Коллін Гувер, яка вийшла у 2022 році набула шаленої популярності у світі. Книга була перекладена 45 мовами, і лише в США розійшлася тиражем понад 6 мільйонів примірників

Своєю чергою фільм "Спогади про нього" вийде у прокат українських кінотеатрів вже у 2026 році, а саме - 12 березня.

Також нещодавно вийшов новий тизер 4-го сезону "Бріджертонів", де головним героєм стане Бенедикт.

Вас також можуть зацікавити новини: