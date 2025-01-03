В український прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року.

Вийшов український трейлер комедійної драми "Справжній біль" (A Real Pain), який вже встиг отримати визнання критиків та чотири номінації на "Золотий глобус 2025".

Одночасно стало відомо, що фільм вийде в український прокат 20 лютого 2025 року.

В центрі сюжету стрічки – двоюрідні брати Девід і Бенджі, повна протилежніть один одному, які вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого.

Головні ролі у фільмі зіграли відзжначені багатьма нагородами Джессі Айзенберґ ("Соціальна мережа", франшизи "Ілюзія обману", "Вітаємо у Зомбіленді") і Кіран Калкін ("Скотт Пілігрим проти світу", серіал "Спадкоємці").

Також у стрічці задіяні Вілл Шарп (серіал "Білий лотос"), Дженніфер Ґрей ("Брудні танці"), Курт Еджаван ("Вбий своїх друзів") та інші.

Фільм є другою повнометражною режисерською акторою виконавця однієї з головних ролей Джессі Айзенберґа після комедійної драми "Коли ти закінчиш рятувати світ" 2022 року.

Премє'ра "Справжнього болю" відбулася ще у січні 2024 року під час найбільшого фестивалю незалежного кіно "Санденс" в США. За рік подорожей по світових кінофестивалях фільм зібрав більше сотні номінацій та 43 перемоги.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 96% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість" та 82% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 85 зі 100 балів з відзнакою "Обов'язково для перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне видання"), а широка аудиторія – в 6,8 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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