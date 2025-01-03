Вийшов український трейлер комедійної драми "Справжній біль" (A Real Pain), який вже встиг отримати визнання критиків та чотири номінації на "Золотий глобус 2025".
Одночасно стало відомо, що фільм вийде в український прокат 20 лютого 2025 року.
В центрі сюжету стрічки – двоюрідні брати Девід і Бенджі, повна протилежніть один одному, які вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого.
Головні ролі у фільмі зіграли відзжначені багатьма нагородами Джессі Айзенберґ ("Соціальна мережа", франшизи "Ілюзія обману", "Вітаємо у Зомбіленді") і Кіран Калкін ("Скотт Пілігрим проти світу", серіал "Спадкоємці").
Також у стрічці задіяні Вілл Шарп (серіал "Білий лотос"), Дженніфер Ґрей ("Брудні танці"), Курт Еджаван ("Вбий своїх друзів") та інші.
Фільм є другою повнометражною режисерською акторою виконавця однієї з головних ролей Джессі Айзенберґа після комедійної драми "Коли ти закінчиш рятувати світ" 2022 року.
Премє'ра "Справжнього болю" відбулася ще у січні 2024 року під час найбільшого фестивалю незалежного кіно "Санденс" в США. За рік подорожей по світових кінофестивалях фільм зібрав більше сотні номінацій та 43 перемоги.
Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 96% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість" та 82% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 85 зі 100 балів з відзнакою "Обов'язково для перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне видання"), а широка аудиторія – в 6,8 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").