За найкращий сценарій у конкурсі "Горизонти" відзначили спільний чесько-словацько-український фільм "Цензорка (107 матерів)".

Переможцем 78-го Венеціанського кінофестивалю цього року став французький фільм "Подія" режисера Одрі Диван з Анамарією Вартоломей у головній ролі.

Про це повідомляється на сторінці кінофестивалю в Twitter.

Таким чином, дана картина отримала "Золотого лева" - головну нагороду фестивалю. "Срібний лев" - гран-прі журі дістався італійському режисерові Паоло Соррентіно з його фільмом "Рука Бога". За кращу режисуру "Срібного лева "вручили Джейну Кемпіону і його фільму "Влада собаки" ("Сила собаки").

За найкращий сценарій нагороду вручили Меггі Джилленхол ("Зникла дочка"), кращою актрисою визнали Пенелопу Крус ("Паралельні матері"), а актором - Джона Арсілья ("На роботі: Зниклі 8").

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Україна на фестивалі цього року була представлена відразу трьома фільмами. Зокрема, це "Носоріг" Олега Сенцова, "Відблиск" Валентина Васяновича і "107 матерів" / "Цензорка". У підсумку нагороду отримала третя картина, яку відзначили за найкращий сценарій у конкурсі "Горизонти". Фільм є спільним виробництвом України, Чехії та Словаччини, режисер - словак Петер Керекес. Картина розповідає про події, що сталися в одеській в'язниці. Головна героїня Леся, скоївши злочин по любові, опиняється з новонародженою дитиною у в'язниці. Фільм заснований на реальних долях і занурює глядача не тільки в драматичну історію молодої жінки, що бореться за свою дитину, але і в прекрасно передану атмосферу життя матерів і їхніх дітей за ґратами.

Венеціанський кінофестиваль стартував цього року 1 вересня й тривав протягом 11 днів з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Журі цього року очолив південнокорейський режисер ("Паразити") Пон Чжун Хо.

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Автор: Віолетта Орлова