Фільм знятий про лікаря-добровольця, який намагається пристосуватися до мирного життя по поверненню з Донбасу.

На 78-му Венеціанському кінофестивалі сьогодні відбудеться світова прем'єра українського фільму "Відблиск", який змагається за головну нагороду - "Золотого лева".

Про це повідомили в Держагентстві з питань кіно.

Свій фільм режисер Валентин Васянович присвятив історії лікаря-добровольця, який повертається з полону на Донбасі і намагається пристосуватися до мирного життя.

Головний герой намагається знайти спільну мову з колишньою дружиною і 12-річною дочкою, травмованою смертю близької людини на війні.

Також з'явився перший трейлер фільму:

Читайте такожНа Венеціанському кінофестивалі очікується напружена боротьба за головний призГоловні ролі у стрічці виконали Роман Луцький, Ніка Мислицький, Надія Левченко, Андрій Римарук та Ілля Шульга.

Нагадаємо, що 78-й Венеціанський кінофестиваль стартував 1 вересня і триватиме 11 днів. Через карантин діє ряд обмежень: масочний режим, наявність COVID-сертифікатів в учасників і половинна завантаженість кінотеатрів.

Україна представлена відразу трьома картинами, створеними за державної підтримки. Крім "Відблиску", це "Носоріг" Олега Сенцова і "Цензорка" Петера Керекеша (спільно зі Словаччиною і Чехією).

Автор: Станислав Кожемякин