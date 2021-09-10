Режисер Олег Сенцов взяв участь в акції

На 78-му Венеційському кінофестивалі перед прем’єрою фільму Олега Сенцова "Носоріг" команда фільму провела акцію на підтримку політв’язнів у Російській Федерації та в окупованому Криму.

Про це повідомляє Центр громадянських свобод.

"Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував, перебуваючи в кремлівських застінках. Коли роками знаходишся в темній тісній камері, то неможливо переоцінити ці речі. Хочу аби мої співвітчизники знали, що про них пам’ятають не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вигівський, Єсипенко, брати Абдулаєви, Куку, Мустафаєв, всіх зараз не назву, їх більше сотні, та ми боротимемось за ваше звільнення до самого моменту визволення", — сказав Сенцов.

Перед початком прем'єри режисер та команда фільму "Носоріг" підняли плакати "Free Ukrainian Kremlin’s Hostages" та "#PrisonersVoice" закликавши звільнити українських політв’язнів.

Фільм Сенцова "Носоріг"

"Носоріг" — це кримінальна драма Олега Сенцова про українські 90-ті. Режисер почав роботу над фільмом у 2011 році і був змушений її призупинити через незаконе ув’язнення російськими спецслужбами. Стрічка створюється у спільній продукції України, Польщі та Німеччині за підтримки фонду Eurimages.

Утиски РФ в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що окупаційна влада Росії за політичними мотивами переслідує 93 кримських татар, 36 з них вже засуджені, 42 - перебувають під слідством.

Автор: Катерина Гірник