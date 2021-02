Ця новина серйозно засмутила шанувальників серіалу.

Шанувальники серіалу "Секс у великому місті", в продовженні якого не буде Саманти, розчаровані.

Читайте такожСім'я Бекхемів продала Netflix таємниці особистого життя за $20 мільйонівТак, після того, як повідомили, що у фільмі не буде героїні Саманти Кім Кетролл, стало відомо, що Кріс Нот, виконавець ролі коханого Керрі — містера Біга також не буде зніматися в перезапуску серіалу.

Але і це не все. Девід Ейгенберг, який зіграв Стіва Бреді, партнера Міранди Хоббс, теж не повернеться, повідомляє ТСН з посиланням на Page Six.

Офіційної версії, чому творці вирішили знімати продовження без коханого чоловіка головної героїні, немає. Але раніше повідомлялося, що в сценарії нового фільму героїня Сари Джесіки-Паркер овдовіє. Зазначалося, що персонаж Нота помре в душі від серцевого нападу.

Однак так це чи не так стане відомо вже зовсім скоро.

Продовження серіалу отримало назву And Just Like That ("А потім") і буде присвячено відносинам трьох героїнь Керрі, Шарлотти і Міранди.

