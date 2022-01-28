31 січня о 21:45 на 1+1 відбудеться прем'єра нового серіалу "Дім Бобринських" від Студії "Квартал 95".

За сюжетом серіалу під час проведення спіритичного сеансу Олександр Бобринський випадково переносить з 1890 року свого прапрапрадіда графа Андрія Бобринського. Тепер спадковий дворянин живе в звичайній сучасній родині. З одного боку, створює труднощі своїм родичам, але водночас, допомагає вирішити багато їх проблеми способами своєї епохи.

Граф Бобринський з 19 століття, тому він трохи що, одразу хапається за шпагу, танцює і розмовляє французькою. На глядачів чекають екшн сцени і небезпечні каскадерські трюки. У серіалі буде з'єднання минулого і сьогодення, тому ми побачимо акторів в різних образах – як з 21 століття, так і 19 століття. Зйомки проходили в спеціально побудованому павільйоні і на натурі. У тому числі в історичних місцях.

У Будинку письменників України знімали бал, а в Києво-Печерській Лаврі – весілля, де знімався Народний артист України Станіслав Боклан. Який зіграв також героя з минулого - тестя графа Бобринського.

Читайте також"Пограбування по-українськи": офіційний трейлер комедії від творців "Бурштинових копів""Я завжди із задоволенням знімаюся в проектах студії "Квартал 95". Костюмовані історії для мене не в новинку, і я ставлюся до них з повагою. Це як якась машина часу, коли ти можеш повернутися назад, говорити незвично для себе і нашого часу. Але насправді, нічого не змінилося. Які люди були тоді, такі і зараз", - коментує Станіслав Боклан.

Акторові додали незвичну для нього борідку. "Якщо гримери так побачили, значить, це додасть колоритності моєму герою. Я довіряю професіоналам", - вважає Станіслав Боклан.

Прем'єру нового гумористичного серіалу дивіться вже 31 січня о 21:45 на телеканалі 1+1.

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