У фільмі Елі Граппа йдеться про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.

Стрічка Елі Граппа "Ольга" отримала приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

В рамках кінофестивалю відбулась світова прем'єра стрічки "Ольга", створеної у співвиробництві Швейцарії, Франції та України.

У фільмі Елі Граппа йдеться про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.

Стрічку знято в Україні за участі кінокомпанії PRONTO FILM, продюсери – Максим Асадчий, Сашко Чубко. На прем’єрі була присутня головна акторка фільму, – гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна.

"Ми працювали над цим проєктом з нашими швейцарськими та французькими партнерами з 2017 року і щасливі, що результат виправдав вкладені зусилля. На Каннському кінофестивалі пролунав гімн України, глядачі плакали на кадрах з Революції гідності і приходили в Український павільйон дякувати за фільм. Ми сподіваємося на всебічну державну підтримку прокату: ми розраховуємо на широкий реліз, адже це не лише яскравий фільм до річниці подій на Майдані, а й захоплююча спортивна драма, що тримає глядача у напрузі з першої до останньої хвилини", - прокоментував Асадчий.

В Україні фільм "Ольга" вийде у широкий кінотеатральний прокат у лютому 2022 року.

Каннський кінофестиваль та фільми від України

З 6 по 17 липня 2021 року проходить 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль, одна з головних подій світової кіноіндустрії. На фестивалі покажуть дві стрічки від України.

Окрім фільму "Ольга", в програмі "Спеціальних показів" бере участь документальний фільм Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID.

Паралельно з фестивальною програмою працюватиме один із найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film, на якому Україна вп'ятнадцяте буде представлена національним павільйоном.

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Автор: Денис Прядко