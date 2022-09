Прем'єра стрічки "Стукіт у двері" в Україні запланована 2 лютого 2023 року.

Вийшов офіційний трейлер фільму "Стукіт у двері" (Knock at the Cabin) від визнаного майстра жанру містики, режисера М. Найта Ш'ямалана ("Шосте чуття", "Знаки", "Таємничий ліс", "Явище", "Спліт").

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра стрічки в Україні запланована 2 лютого 2023 року.

За сюжетом фільму, під час відпочинку у віддаленому будинку маленька дівчинка та її родина стають заручниками незнайомців. Вони не розуміють, чому опинилися в полоні, проте від них вимагають зробити безпрецедентний вибір: врятувати людство від апокаліпсису чи зберегти сім’ю. Залишившись без зв'язку з навколишнім світом, родині доведеться знайти вихід, перш ніж вони втратять все.

Головні ролі у фільмі виконали Дейв Батіста ("Дюна", "Вартові галактики", "Армія мерців"), Джонатан Ґрофф ("Гамільтон", серіал "Мисливець за розумом"), Бен Олдрідж (серіали "Пенніворт", "Флібег"), Ніккі Амука-Берд ("Переконання", "Час"), дебютантка Крістен Кюї, а також Еббі Квін ("Маленькі жінки") та Руперт Ґрінт (франшиза "Гаррі Поттер").

Фільм знято за мотивами роману жахів американського письменника Пола Тремблея "The Cabin at the End of the World".

Нагадаємо, попередній фільм М. Найта Ш'ямалана "Час" (Old) вийшов у прокат в липні 2021 року. Фільм отримав середні відкуги критиків, однак добре окупився в прокаті – при бюджеті 18 мільйонів доларів він зумів зібрати більше 90 мільйонів доларів прибутку.

