Канал The CW випустив перший трейлер серіалу "Супермен і Лоїс" за коміксами DC.
Читайте такожПредставлено новий постер серіалу "Супермен і Лоїс"У ролику засвітилися Супермен/Кларк Кент у виконанні Тайлера Хекліна, знаменита журналістка Лоїс Лейн (Бітсі Таллок) і діти героїв Джонатан (Джордан Ельзасс) і Джордан (Олександр Гарфін). У відео також показані кілька екшен-сцен.
За сюжетом Кларк і Лоїс повернуться в Смолвіль, де займуться якоюсь сімейною справою. Однак героям також доведеться приділяти багато часу синам. Тепер вони зіткнуться з усіма проблемами, які переживають сучасні батьки, які виховують підлітків. Їм також доведеться зіткнутися з якимось злом, передає 112.ua.
Прем'єра серіалу" Супермен і Лоїс " намічена на 23 лютого 2021 року.
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