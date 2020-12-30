За сюжетом Кларк і Лоїс повернуться в Смолвіль, де займуться якоюсь сімейною справою.

Канал The CW випустив перший трейлер серіалу "Супермен і Лоїс" за коміксами DC.

Читайте такожПредставлено новий постер серіалу "Супермен і Лоїс"У ролику засвітилися Супермен/Кларк Кент у виконанні Тайлера Хекліна, знаменита журналістка Лоїс Лейн (Бітсі Таллок) і діти героїв Джонатан (Джордан Ельзасс) і Джордан (Олександр Гарфін). У відео також показані кілька екшен-сцен.

За сюжетом Кларк і Лоїс повернуться в Смолвіль, де займуться якоюсь сімейною справою. Однак героям також доведеться приділяти багато часу синам. Тепер вони зіткнуться з усіма проблемами, які переживають сучасні батьки, які виховують підлітків. Їм також доведеться зіткнутися з якимось злом, передає 112.ua.

Прем'єра серіалу" Супермен і Лоїс " намічена на 23 лютого 2021 року.

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Автор: УНІАН