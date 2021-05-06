Телеведучий дізнається у жінок Пакистану те, що зазвичай не говорять на камеру, і розповість правду, розвінчавши усі інтернет-міфи.

У суботу, 8 травня, о 18.20 телеглядачі «1+1» побачать новий випуск «Світу навиворіт», в якому Дмитро Комаров покаже всю правду про те, як живуть в Пакистані жінки.

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Телеведучий розвінчає міфи і розповість, що правда, а що брехня з життя жінок в консервативній мусульманській країні.

Пакистан - одна з найсучасніших країн мусульманського світу. Проте, тут і сьогодні шанують суворі закони ісламу і дотримуються консервативних традицій. Багато молодих дівчат як і раніше обирають хіджаб замість модних суконь і джинсів, а волосся, обличчя і навіть руки приховують від сторонніх очей. Пару на все життя часто, як і багато століть назад, визначають не почуття, а домовленості між батьками молодих. Але чи всі жінки носять хіджаб і виходять заміж тільки з волі батьків? Чи комфортно їм? За своєю чи волею дівчата приховують свою красу під хіджабом і не користуються соціальними мережами? Які права та обов'язки покладені на них в мусульманській сім'ї? Як приймають пакистанські родичі іноземну наречену? Скільки коштує утримувати сім'ю в Пакистані? Відповіді на всі ці питання глядач дізнається з перших вуст.

Згідно зі строгими традиціями, жінкам забороняється спілкуватися з чоловіками не з їхнього кола сім'ї. Але Дмитру Комарову вдалося знайти тих, хто погодився дати ексклюзивне інтерв'ю і розповісти, як насправді живеться жінкам в цій країні.

Крім того, Дмитро Комаров побуває в гостях в україно-пакистанської родини. Наталя із Запоріжжя переїхала до Пакистану 18 років тому слідом за коханим. Жінка прийняла іслам, змогла подолати культурний бар'єр, пройшла через неймовірно складні випробування, намагалася втекти, але в підсумку любов перемогла, і вона побудувала щасливу сім'ю. Але як спершу прийняли пакистанські родичі іноземну наречену і з якими труднощами зіткнулася українка на чужій землі, телеглядачі дізнаються в новому випуску.

А ще в українській діаспорі Пакистану Дмитро Комаров знайде фантастичну історію любові, в яку складно повірити. Молоду наречену звуть Ясмін, а її майбутнього чоловіка - Ясін. Вони всупереч правилам і законам Пакистану знайшли один одного в соцмережах, і давно закохані одне в одного. Їхній майбутній шлюб відбудеться через кілька років, коли хлопець сам заробить гроші. Причому шлюб вже схвалений батьками. Проте, за традиціями ісламу, парі не можна проявляти на людях свої почуття, а бачаться вони тільки в присутності старших.

Ясмін розповість, про яку весільну сукню мріють наречені, і поділиться, які вимоги висуває до свого майбутнього чоловіка. Скільки золота він повинен подарувати, і які ще дорогі подарунки. Цікаво, що перед шлюбом все це підкріплюється документом.

Відзначимо, повний випуск програми "Світ навиворіт" ви можете подивитися на 1+1 video.

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Автор: Діана Могилєвич