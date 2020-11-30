Саніна запропонували виставити кубки на благодійний аукціон.

Вперше на проекті "Танці з зірками" одразу дві переможниці — Санта Дімопулос і Юлія Саніна, — вони передадуть свої кубки на благодійність.

Сьогодні пари в прямому ефірі "Сніданку з 1+1" прокоментували вчорашні події та вирішили долю заповітних кубків.

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"Мені дуже приємний такий жест. Я вдячна команді, а головне — глядачам. Я все одно вважаю себе срібним призером, а Санту — переможницею. Ми вміємо красиво програвати", - сказала Саніна.

Санта зазначила, що на шоу немає переможців, тому що ті, хто пережив ці 14 тижнів — вже суперпереможці.

"Юля ніколи не танцювала, і те, яке зростання вона показала на проекті - це щось неймовірне",-сказала Дімопулос.

Після чого Юля Саніна запропонували виставити кубки на благодійний аукціон, а виручені кошти віддати на допомогу.

"Танці з зірками 2020": хто переміг у шоу

У сезоні 2020 в шоу "Танці з зірками" перемогла пара Санта Дімопулос-Макс Леонов. Але свій кубок Санта вирішила віддати Юлії Саніній.

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Автор: Ольга Робейко