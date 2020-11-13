Пари виконають три танці на паркеті в 12 випуску.

У неділю, 15 листопада, на глядачів чекає 12 прямий ефір шоу "Танці з зірками" - чвертьфінал четвертого сезону. Зіркові учасники танцюватимуть із суддями проекту.

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Танці з зірками: як пройде 12 ефір

Пари виконають три танці на паркеті: один — зі своїм партнером, другий — із суддею проекту і фінальний - "танець за життя", який методом жеребкування випаде парі.

Так, "Чорна пантера" проекту Санта Дімопулос цієї неділі танцюватиме румбу з екс-учасником проекту "Танці з зірками" Павлом Вишняковим, який стане четвертим запрошеним суддею проекту цієї неділі.

Надія Мейхер вийде на паркет з легендарним Григорієм Чапкісом, який виконає із зіркою запальну самбу.

Рок-Діва Юлія Саніна танцюватиме з найсуворішим суддею проекту Владом Ямою віденський вальс.

Сергій Мельник цієї неділі вийде на паркет з Катериною Кухар у найнесподіванішому образі — з примою він танцюватиме балет.

Сюрпризи 12 випуску шоу "Танці з зірками"

Зустрічати учасників на балконі співачка Оля Полякова.

Спеціальними гостями вечора стануть гурт KAZKA та Alekseev, які презентують прем'єру пісні "Поруч", яка стала саундтреком анімаційного серіалу "KAZKA - Таємниця Чарголосу".

Танці з зірками: хто залишив шоу за крок від чвертьфіналу

У неділю, 8 листопада, відбувся 11 ефір шоу "Танці з зірками", в якому учасники проекту танцювали зі своїми рідними.

За рішенням суддів, проект залишила пара Сергія Танчинця та Яни Цибульської.

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Автор: УНІАН