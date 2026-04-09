'Хронологія води': українським кіноманам покажуть режисерський дебют Крістен Стюарт

Вийшов український трейлер біографічного психологічного драматичного трилера "Хронологія води" (The Chronology of Water), що став повнометражним режисерським дебютом для голлівудської зірки та номінантки на "Оскар" Крістен Стюарт (сага "Сутінки", "Персональний покупець", "Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг", "Янголи Чарлі", "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", "Любов, брехня та кровопролиття").

Фільм заснований на реальній історії перспективної американської олімпійської плавчині Лідії Юкнавич, яка тікає з дому від жорстокого батька та дитинства повного насилля. Завдяки стипендії на навчання вона потрапляє до Техасу, де має взяти участь у змаганнях. Натомість дівчина опиняється у вирі любовних експериментів, токсичних стосунків та залежності. Так вона втрачає все, та завдяки письменництву знаходить свій голос і долає проблемне минуле.

Головну роль у стрічці зіграла англійська акторка Імоджен Путс ("28 тижнів потому", "Джейн Ейр", "Нічка жахів", "Віваріум", "Чорне Різдво", "Батько").

Також у фільмі задіяні Джеймс Белуші ("Кучерявка Сью", "К-9", "Колесо чудес", серіал "Твін Пікс"), Тора Берч ("Краса по-американськи", серіал "Ходячі мерці"), Чарлі Каррік ("Учень. Історія Трампа", серіал "Борджіа"), Том Старрідж ("Мадам Кліко", серіал "Пісочний чоловік") та інші.

Світова прем'єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2025 року. Критики оцінили його позитивно.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 70% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 78 з 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 60 зі 100 баллів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора SVOEkino Film Distribution, в український прокат стрічка вийде 23 квітня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: