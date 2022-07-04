Ми навіть не сумніваємося, що серед шанувальників прикольних серіалів є любителі "магічних" картин. Чого варті тільки "Зачаровані" або "Чарівники". Пропонуємо вашій увазі топ-5 серіалів про магію, від яких ви не зможете відірватися.
"Зачаровані"
Цей серіал про трьох сестер, які володіють надприродними здібностями. Протягом восьми сезонів вони б'ються з темними силами і відновлюють у світі добро. У 2018 році творці серіалу вирішили перевипустити його.
"Таємне коло"
Ця історія про Кессі Блейк, яка зважилася переїхати до бабусі в маленьке містечко. Там вона дізналася про те, що всі жінки в її роду - відьми. Їй належить вступити в клан, де вона стане шостою учасницею. Але пізніше вона зрозуміє, що інші учасники багато від неї приховують.
"Чарівник"
Квентін Колдуотер потрапляє в школу чарівництва Брейкбілс, де йому разом з друзями варто пройти нелегкі випробування і побувати в інших світах. У серіалі присутні елементи магії і навіть сцени насильства.
"Відкриття відьом"
Дівчина-історик виявляє зачарований манускрипт у бібліотеці. І поки вона намагається розібратися в його змісті, їй доводиться зануритися в магію. У цьому їй допомагає генетик, який незабаром виявиться вампіром, а сама дівчина - потомственою відьмою.
"Відьмак"
Перший сезон "Відьмака" заснований на циклі творів Анджея Сапковського про відьмака Геральта. Його дія відбувається у вигаданому світі, який нагадує Східну Європу пізнього середньовіччя. Всього в серіалі два сезони.
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