УНІАН зробив добірку з найкращих "магічних" серіалів.

Ми навіть не сумніваємося, що серед шанувальників прикольних серіалів є любителі "магічних" картин. Чого варті тільки "Зачаровані" або "Чарівники". Пропонуємо вашій увазі топ-5 серіалів про магію, від яких ви не зможете відірватися.

"Зачаровані"

Цей серіал про трьох сестер, які володіють надприродними здібностями. Протягом восьми сезонів вони б'ються з темними силами і відновлюють у світі добро. У 2018 році творці серіалу вирішили перевипустити його.

"Таємне коло"

Ця історія про Кессі Блейк, яка зважилася переїхати до бабусі в маленьке містечко. Там вона дізналася про те, що всі жінки в її роду - відьми. Їй належить вступити в клан, де вона стане шостою учасницею. Але пізніше вона зрозуміє, що інші учасники багато від неї приховують.

"Чарівник"

Квентін Колдуотер потрапляє в школу чарівництва Брейкбілс, де йому разом з друзями варто пройти нелегкі випробування і побувати в інших світах. У серіалі присутні елементи магії і навіть сцени насильства.

"Відкриття відьом"

Дівчина-історик виявляє зачарований манускрипт у бібліотеці. І поки вона намагається розібратися в його змісті, їй доводиться зануритися в магію. У цьому їй допомагає генетик, який незабаром виявиться вампіром, а сама дівчина - потомственою відьмою.

"Відьмак"

Перший сезон "Відьмака" заснований на циклі творів Анджея Сапковського про відьмака Геральта. Його дія відбувається у вигаданому світі, який нагадує Східну Європу пізнього середньовіччя. Всього в серіалі два сезони.

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