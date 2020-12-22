У 2020 році вийшло небагато новинок у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У 2020 році вийшло не так багато фільмів, як очікувалося. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. В результаті збори кінотеатрів значно впали, а самі українці мало не забули дорогу в кінозали.

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Попри це УНІАН склав рейтинг найкращих фільмів 2020 року

Борат 2

Одним з найкращих фільмів 2020 року стала комедія англійського коміка Саші Барона Коена, яка вийшла на відеосервісі Amazon Prime Video 23 жовтня 2020 року. Продовження фільму "Борат".

Мулан

Це один з найбільш рейтингових фільмів 2020 року. Кінострічка розповідає про дівчину, яка прикидається чоловіком. Коли імператор видає указ про те, що один чоловік з кожної сім'ї повинен вступити до лав Імперської армії, Мулан займає місце свого хворого батька. І тоді їй належить прославитися на весь Китай.

Тенет

Фільм Крістофера Нолана також потрапив до рейтингу найбільш топових стрічок 2020. Головний герой бореться за виживання всього світу. Він зануриться в сутінковий світ міжнародного шпигунства, виконуючи місію, яка переростає в щось, що виходить за межі реального часу.

Гренландія

Один з найкращих 2020 року виявився фільм "Гренландія". Згідно з сюжетом, величезна комета мчить до землі і загрожує знищити планету. Джон, його дружина і їх син відправляються в небезпечну подорож. Там їм належить зрозуміти, що під час глобальної катастрофи ніякі людські закони вже не діють.

Втеча з Преторії

Топовий фільм 2020 року "Втеча з Преторії" розповість про двох білих південноафриканців. Вони вирішили влаштувати втечу з в'язниці "Роббен". А ось чим закінчилася їх задумка - дивіться самі.

Чудо-жінка: 1984

Впливовий і успішний бізнесмен Лорд мріє стати богом серед смертних. Але йому потрібен артефакт, який подарує безмежну силу. Але він потрапить в руки доктора Мінерви, який перетворює її в дику, кровожерну і некеровану жінку-кішку - Гепарду. У нестямі від люті, вона починає полювання за Лордом.

Утопія

Цей рейтинговий фільм 2020 пророкує найжахливіші події нашого часу. П'ятьом друзям в руки потрапляє рукопис продовження даного коміксу, який може передбачити майбутнє. Таємнича організація "Мережа" дізнається про існування рукопису і починає за нею полювання.

Фестиваль Ріфкіна

Один з найкращих фільмів Вуді Аллена "Фестиваль Ріфкіна" розповідає про письменника Морта і його дружину. Згідно з сюжетом, Морт приходить до психоаналітика. І сам фільм перетворюється в розмірений сеанс терапії, де врешті-решт Ріфкін приходить до згоди з собою.

Зависнути в Палм Спрінгс

Головний герой Найлз прокидається 9 листопада зі своєю подругою Місті в день весілля Тали і Ейба. Під час церемонії Найлз виступає з промовою, допомагаючи тим самим сестрі Тали Сарі. Найлз і Сара проводять час разом і, після того, як вони виявляють, що Місті зраджує Найлзу, збираються зайнятися сексом. В цей час літній чоловік, на ім'я Рой стріляє в Найлза з лука. Поранений Найлз повзе до печери, що знаходиться неподалік, і попереджає Сару, щоб вона не слідувала за ним. Проте Сара заходить в печеру і потрапляє в тимчасову петлю.

Енола Холмс

Енола - це молодша сестра детектива Шерлока. Одного разу вона безслідно зникає, залишивши лише одну підказку. Брати, які повернулися в маєток вирішують запроторити Енолу в будинок благородних дівчат, але вона збігає і відправляється шукати матір. Але її чекає багато випробувань, які їй доведеться подолати.

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Автор: Діана Могилєвич