Співак викликав шквал гнівних емоцій у європейської спільноти.

Грузинський представник на Євробаченні 2021 Торніке Кіпіані спровокував скандал у мережі своїм постом.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Євробачення в Україні.

Співак викликав шквал гнівних емоцій у європейської спільноти через свій допис щодо його конкурсної заявки.

Читайте такожЩе три країни представили пісні для Євробачення 2021 - букмекери оновили прогнози щодо переможця (фото, відео)«Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це лайно-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але якщо будь-хто скаже щось негативне щодо вступу - я тр**ну вашу маму. Щиро дякую усім, хто на моєму боці», - написав Кіпіані.

Таким дописом музикант супроводив свій кліп та пісню для конкурсу.

Згідно з прогнозами букмекерів щодо переможця, Грузія посідає аж 29 місце серед учасників Євробачення 2021.

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Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

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Автор: Ольга Робейко