Традиційно захід відбудеться в палаці, розташованому на набережній Круазет.

Перенесений з травня на липень 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль відкривається сьогодні ввечері у Франції на Лазурному березі. Цей фестиваль стане першим з 2019 року. У 2020 році кінофестиваль скасували через пандемію коронавірусу.

Традиційно захід відбудеться в палаці, розташованому на набережній Круазет. Президент кіноогляду П'єр Лескюр і генеральний директор Тьєррі Фремо доклали значних зусиль заради того, щоб цього року фестиваль відбувся незважаючи на коронавірус.

Як повідомили ТАСС в оргкомітеті кінофоруму, фестиваль проводиться при строгих санітарних заходах. Для присутності на майданчиках кіноогляду кожні 48 годин необхідно проходити тест на коронавірус або ж представити сертифікат про вакцинацію препаратами, схваленими в Євросоюзі.

Кількість глядачів у залах обмежена. На всій території фестивалю відвідувачам строго наказано носити маски і користуватися антисептичним гелем. Сенсорні диспенсери встановлені при входах в усі зали.

Читайте такожНа 74-му Каннському кінофестивалі покажуть дві стрічки від України

Претенденти на головну нагороду кінофестивалю

Серед претендентів на" Золоту пальмову гілку "- роботи італійського метра Нанні Моретті "Три поверхи" (Tre Piani), американського постановника Шона Пенна "День прапора" (Flag Day), музична картина "Аннетт" (Annette) француза Леоса Каракса, стрічка нідерландського і американського режисера Пола Верховена " Непорочна Діва "(Benedetta), авторська картина японця Рюсаке Хамагучі "Ти можеш водити мою машину" (Drive my car).

Журі 74-го Каннського кінофестивалю

Обличчям 74-го Каннського кінофестивалю став американський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор Спайк Лі, який очолив цього року журі головного конкурсу. Його портрет на тлі пальм і злітаючих в небо птахів поміщений на офіційній афіші, авторство якої належить в цьому році канадському фотографу Бобу Пітерсену. До складу журі під його керівництвом входять представники кінематографії п'яти континентів - троє чоловіків і п'ять жінок, серед яких співачка Мілен Фармер і актриса Мелані Лоран. Саме ця команда і повинна присудити нагороду за "гамбурзьким рахунком". Своє рішення члени журі будуть готові оголосити на дванадцятий день фестивалю, ввечері 17 липня.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла