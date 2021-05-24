На аукціон виставлять речі з відомих фільмів / фото REUTERS
У США на аукціон виставлять понад тисячу одиниць реквізитів з популярних фільмів.
Як йдеться в сюжеті ТСН, торги мають відбутися наприкінці червня в онлайн-форматі. За капелюх зі стрічки про Індіану Джонса, яку носив сам Гаррісон Форд, проситимуть близько $300 тис. А за чарівну паличку або окуляри Гаррі Поттера - по $50 тис.
Організатори обіцяють, що будуть на торгах і більш дешеві екземпляри. Очікують на торгах і реквізит із фільмів про Термінатора та Бетмена. Та от що саме це буде, поки тримають у таємниці.
У США на аукціон виставлять понад тисячу одиниць реквізиту із популярних фільмів
Вас також можуть зацікавити новини
- Сокиру Ніколсона із "Сяйва" продали на аукціоні за понад $200 тисяч
- "Поважаємо, хлопці": The Prodigy оцінили графіті на честь Кіта Флінта на стадіоні футбольного клубу
- Перше видання книги про Гаррі Поттера продали на аукціоні (фото)
- Будинок маніяка з "Мовчання ягнят" продали майже за $300 тисяч (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram