Очікують на торгах і реквізит із фільмів про Термінатора та Бетмена.

У США на аукціон виставлять понад тисячу одиниць реквізитів з популярних фільмів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, торги мають відбутися наприкінці червня в онлайн-форматі. За капелюх зі стрічки про Індіану Джонса, яку носив сам Гаррісон Форд, проситимуть близько $300 тис. А за чарівну паличку або окуляри Гаррі Поттера - по $50 тис.

Організатори обіцяють, що будуть на торгах і більш дешеві екземпляри. Очікують на торгах і реквізит із фільмів про Термінатора та Бетмена. Та от що саме це буде, поки тримають у таємниці.

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Автор: Ірина Погоріла