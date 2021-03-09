Гурт повністю переписав пісню для конкурсу.

9 березня відбулася прем'єра кліпу та конкурсної версії пісні "Шум" представників України на Євробаченні-2021 гурту Go_A Band.

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Гурт розповів, що повністю переписав пісню, з якою виступить на пісенному конкурсі. Це і не сподобалося багатьом коментаторам.

За їхніми словами, перша версія пісні "Шум" звучала краще і мелодійніше. Тепер багато коментаторів переконані, що мелодія не буде такою "заразною" для іноземців.

Інші коментатори залишилися задоволені піснею. Вони вважають, що група підкорить журі та глядачів конкурсу.

Євробачення-2021: що відомо

Конкурс відбудеться у Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде група Go_A з піснею "Шум".

На Євробаченні-2021 Росію представить співачка Manizha.

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Автор: Людмила Жерновська