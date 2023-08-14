Режисерка стрічки, отримуючи нагороду, зі сцені розповіла про те, що деякі члени команди, які працювали над фільмом, загинули під час повномасштабної війни.

Український фільм "Степне" отримав нагороду на престижному міжнародному конкурсі 76-го кінофестивалю Locarno Film. Стрічку відзначили за найкращу режисуру.

"У суботу, 12 серпня, у швейцарському місті Локарно відбулася церемонія нагородження переможців 76-го Міжнародного кінофестивалю. Режисерка Марина Врода отримала нагороду "Пардо" — відзнаку за найкращу режисерську роботу за стрічку "Степне", - повідомляється на сторінці Держкіно у Facebook.

Під час фестивалю режисерка вийшла на сцену за нагородою. Вона подякувала журі та команді, з якою працювала над фільмом. Врода наголосила на тому, що нині деякі кінематографісти воюють на фронті, а деякі - загинули під час повномасштабної війни РФ проти України.

Окрім цього, вона прям зі сцени крикнула "Слава Україні". У відповідь на це режисер Раду Жуже з Румунії сказав: "Героям слава!".

Про що фільм "Степне"

У Держкіно зазначили, що стрічка розповідає про чоловіка, якому довелося повернутися до своєї старої матері. Герой фільму покидає велике місто, багато думає про своє життя та зустрічає жінку, яку дуже любить. Окрім цього, перед смертю матері чоловік дізнається про скарб.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український кінохіт "Клондайк" вийшов в американський прокат.

Вас також можуть зацікавити новини: