В обмежений український прокат фільм з Миколою Вереснем та Лесем Подерев’янським вийде 10 серпня 2023 року.

Вийшов трейлер української чорної треш-комедії "Вересень", також відомої як "Шлях мерця" (The Deadman's Path), головну роль у якій виконав відовий журналіст і телеведучий Микола Вересень.

Сюжет стрічки розгортається на початку 2010-х. Актор Микола Вересень гине на знімальному майданчику, виконуючи роль царя Івана Грозного. Тепер чорти, які думають, що він і є Грозний, намагаються всіма можливими способами затягти його до пекла. Історія перестрибує у часі та просторі, у кадрі з’являються менти-вампіри у ролі чортів, гуцули-пияки у ролі ангелів й інші містичні істоти.

Окрім Вересня, у фільмі зіграли художник і письменник Лесь Подерев'янський, музикант (а нині військовий) Мирослав Кувалдін, лідер гурту "Кому вниз" Андрій Середа, режисерка Марися Нікітюк, актори Михайло Жонін, Олег Примогенов, Євген Матвієнко, Людмила Єфіменко, Остап Дзядек, Ганна Адамович, Роман Мацюта, Сергій Солопай та інші.

Сценаристом і режисером фільму виступив Георгій Фомін. Автор не дожив до прем’єри – він помер у 2020 році.

Зауважимо, що "Вересень" є справжнім довгобудом українського кіно. Вперше ідею фільму було представлено у грудні 2012 року на пітчингу Держкіно, а вже восени 2013 року в Івано-Франківську, Карпатах та Києві відбулися його зйомки. Виробництво фільму завершилося лише у лютому 2019 року.

Після цього реліз фільму неодноразово переносився. В підсумку українська прем'єра "Вересня" відбулася аж через 10 років після зйомок – в червні 2023 року на фестивалі "Миколайчук Open". Програмний директор фестивалю Алекс Малишенко назвав роботу "непересічним фільмом із дуже чорним гумором та усіма ознаками майбутньої культовості".

10 серпня 2023 року фільм "Вересень" вийде в обмежений український прокат тільки в обраних кінотеатрах.

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