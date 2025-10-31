З'явилися перші відгуки глядачів на новий сезон серіалу Netflix.

На Netflix стартував четвертий сезон серіалу "Відьмак", у якому головну роль зіграв інший актор - Ліам Гемсворт. Очевидно, заміна не пішла на користь. Серіал отримав найнижчі оцінки за всю історію існування.

Як повідомляє Screen Rant, думка глядачів розділилася. Поки одні насолоджувалися довгоочікуваним новим сезоном шоу, інші - критикували гру Гемсворта, який замінив Генрі Кавілла.

Через добу після офіційної прем'єри четвертого сезону "Відьмака" можна стверджувати, що серіал провалився. Фани залишили свої відгуки на сайті Rotten Tomatoes - загальна оцінка виявилася найгіршою в порівнянні з попередніми частинами.

Відео дня

Якщо перший сезон отримав 88% позитивних відгуків, то четвертий - 17%, що є абсолютним антирекордом для проєкту. Деякі фанати навіть висловилися, що "Відьмак від Netflix більше схожий на пародію або, радше, на глузування з книг Анджея Сапковського".

Найбільше обговорень викликала саме заміна головного актора. Достеменно невідомо, чому Генрі Кавілл покинув серіал після трьох сезонів. За чутками, причиною могли стати його конфлікти з творцями проєкту.

Тепер же весь шквал критики звалився саме на Ліама Гемсворта. Хоча професійні оглядачі стверджують, що під кінець сезону актору таки вдалося "вжитися" в роль Ґеральда із Рівії.

Вас також можуть зацікавити новини: