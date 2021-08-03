Творці проекту заявили, що головним акцентом нового сезону стане атмосфера величного балу.

Фронтмен гурту KADNAY Дмитро Каднай став новим учасником п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Читайте такожСтала відома дата прем’єри нового сезону "Танців з зірками" на 1+1"Я обожнюю танцювати та щасливий, що став новим учасником "Танців з зірками". Частіше за все рухи мого тіла непрофесійні й продиктовані відчуттям музики та внутрішнім бажанням через тіло передавати емоції. Чи вдасться їх вмістити в конкретні рамки й правила бального танцю? Складно, але можливо. Я в заряді. Побачимось на паркеті", - коментує свою участь у проекті Каднай.

Дмитро передав челлендж співачці Євгенії Власовій, яка феєрично повернулася на сцену у минулому сезоні шоу "Голос країни".

Хто візьме участь у нових "Танцях з зірками"

Виклик #танціззіркамиchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конґо Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко.

Новим суддею шоу "Танці з зірками" стане україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" та екс-"холостяк" Макс Чмерковський.

Автор: Ольга Робейко