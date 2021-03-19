Зі сторони представників музичної індустрії взяли участь: Руслана Лижичко, Оля Полякова, Вадим Красноокий, Олег Винник, Валерій Харчишин, Олег Скрипка, Тарас Тополя, Jerry Heil.

Винник, Полякова, Руслана та інші українські зірки прогнозують вибух музичного ринку через недотримання авторських прав.

Про це артисти говорили під час круглого столу «Розбудова ринку авторських прав в Україні: сучасні виклики захисту прав авторів». Його організатором виступила Всеукраїнська профспілка працівників музичної індустрії. Це вперше в історії музичної індустрії України Комітет економічного розвитку організував розгляд ключових проблем ринку.

Читайте такожМакс Барських і Zivert представили спільний кліп "Bestseller" у стилі кіберпанк (відео)Зі сторони представників музичної індустрії взяли участь: Руслана Лижичко, Оля Полякова, Вадим Красноокий, Олег Винник, Валерій Харчишин, Олег Скрипка, Тарас Тополя, Jerry Heil, представники Tayanna, Макса Барських, представник гурту «Бумбокс», представники Тіни Кароль, лейбла Masterskaya Івана Дорна, Ірини Білик, Jamala, Наталія Валевська, Дмитро Сисоєв, інші українські автори й артисти.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха відкрив захід, до якого долучилися народні депутати: Рущишин Ярослав, Задорожній Микола, Буймістер Людмила, Санченко Олександр та представник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Арданов.

Спершу до присутніх звернулась співачка Руслана Лижичко, президентка спілки «Автори та видавці»: «Говорячи про захист авторських прав, окремо хочу виділити питання «телефонного права», приватного копіювання за допомогою гаджетів. Видатки з компаній-виробників гаджетів також мають збиратись - все повинно бути прозоро. «Кулуарні рішення» неприпустимі».

Після цього учасники круглого столу обговорили акредитацію організацій колективного управління, і той факт, що міністр економіки не підписав наказ, що заблокувало ринок. Через це з 01.01.21 року всі правовласники в Україні не можуть отримувати винагороду за використання їхніх творів.

Доповідачі круглого столу висловили бачення ситуації, що склалась сьогодні навколо ринку авторського права. :

«Ми маємо репутацію країни, в якій систематично порушуються права авторів. Новий закон про авторські/суміжні права мав би реформувати цю систему. Але багато чого залежить не від закону, а конкретних дій профільного міністерства», говорить Ганна Степаненко, заступниця голови Всеукраїнської профспілки працівників музичної індустрії

«ГО «УААСП» (Українська агенція з авторських і суміжних прав - УНІАН) не погоджується з рішенням комісії про акредитацію, а не оскаржує його в суді тому, що доки наказ про акредитацію не підписаний міністром, немає чого оскаржувати. Міністр правильно робить, що не підписує, оскільки ми бачили порушення», - додав до цього лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Підсумовуючи, учасники круглого столу погодились, що ринок має об’єднуватись, мають бути представлені всі сторони музичної індустрії. На фоні загальної кризи та відсутності концертів заблокування виплати роялті спричинить загострення ситуації, яка може вибухнути: як медійно, так і в суспільній площині.

Нагадаємо, що в січні цього року гурту «Друга Ріка», «Грін Грей», ТНМК, «Антитіла», GO-A, Luiku, Нумер 482, ЛАМА, ЕКА, MOZGI і інші оголосили безстрокову протестну акцію за справедливі винагороди для авторів, яких «грабують десятками років».

Організатори акції - громадські організації «Всеукраїнське молодіжне об'єднання підтримки вітчизняного виробника" Альтернатива "і УААСП - заявили, що багато років права авторів порушувалися через незаконні дії чиновників і шахрайських організацій, а роялті не доходили до своїх авторів.

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Автор: Ольга Броскова