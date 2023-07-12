В український прокат приквел до роману "Чарлі і шоколадна фабрика" вийде 14 грудня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер до музичного фентезі "Вонка" (Wonka) з Тімоті Шаламе ("Дюна", "Не дивися вгору", "Французький вісник") в головній ролі.

Стрічка, що є приквелом до роману "Чарлі і шоколадна фабрика", розповість дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, фокусник і шоколатьє став тим Віллі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні. Ця яскрава і винахідлива кіновистава познайомить глядачів з молодим Віллі Вонкою, повним ідей і рішуче налаштованим змінювати світ шматочок за шматочком. Він доведе, що найкращі речі в житті починаються з мрії.

Окрім Шаламе у фільмі зіграли Олівія Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Батько"), Кіґен-Майкл Кі ("Парки та зони відпочинку", "Фарго"), Селлі Гокінс ("Форма води", "Пригоди Паддінгтона"), Г'ю Ґрант ("Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов", "Підземелля і дракони"), Ровен Аткінсон ("Містер Бін", "Джонні Інгліш") та інші.

Режисером фільму виступив Пол Кінґ, який до цього зняв дві частини "Пригод Паддінгтона".

В український прокат фільм "Вонка" вийде 14 грудня 2023 року.

Зауважимо, що оригінальний дитячий фентезійний роман валлійського письменника Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика" екранізовували двічі – у 1971 та 2005 роках. У першому випадку вже дорослого Вонку зіграв американський комік Джин Вайлдер (і саме його образ згодом перетворився на популярний мем Condescending Wonka), у другому – образ втілив Джонні Депп у стрічці Тіма Бертона.

Як повідомляв УНІАН, також цього року в прокат має вийти фільм "Дюна 2" з Тімоті Шаламе у головній ролі.

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