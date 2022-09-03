Фільм "Цілком та повністю", незважаючи на наявність вельми моторошних сцен, припав публіці до душі, отримавши 8,5-хвилинні овації.

Американський актор Тімоті Шаламе ("Дюна", "Не дивися вгору", "Французький вісник") 2 вересня 2022 року представив на 79-му Венеціанському кінофестивалі романтичний хоррор "Цілком і повністю" (Bones & All).

Чи не більше за сам фільм публіку вразив образ 26-річного актора, який постав перед публікою у відвертому червоному вбранні з глибоким вирізом на спині.

При цьому фільм "Цілком та повністю", незважаючи на наявність вельми моторошних сцен, припав публіці до душі, отримавши 8,5-хвилинні стоячі оплески (найтриваліші та найзахопленіші на фестивалі на даний момент), пише Variety.

Критики також вельми позитивно оцінили картину. Так, на даний момент у неї 95% схвалення від кінооглядачів на кіноагрегаторі Rotten Tomatoes і 74 бали на Metacritic, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

У центрі сюжету фільму "Цілком т повністю" закохані канібали Марен і Лі, які відправляються в подорож по Америці 1980-х років.

"Цілком та повністю" є другою спільною роботою Шаламе з італійським режисером Лукою Гуаданьїно після підліткової романтичної драми "Назви мене своїм ім'ям" 2017 року, що зробила молодого актора відомим на весь світ. За цю роль Шаламе отримав свої перші номінації на "Оскар" і "Золотий глобус".

Крім Шаламе, і у фільмі зіграли Тейлор Расселл ("Смертельний лабіринт", "Божевільна любов"), Марк Райленс ("Шпигунський міст", "Дюнкерк"), Хлоя Севіньї ("Американський психопат", "Американська історія жахів") та інші.

Нагадаємо, 79-й Венеціанський фестиваль пройде з 31 серпня по 10 вересня в італійській Венеції. Журі фестивалю очолить американська актриса Джуліанна Мур ("Ночі в стилі бугі", "Великий Лебовські", "Ганнібал", "Години").

В рамках кінофестивалю будуть представлені такі фільми, як комедійна драма "Банші Інішіра" ірландського режисера Мартіна Макдонаха з Коліном Фарреллом і Бренданом Глісоном, драма про життя Мерилін Монро "Блондинка" з Аною де Армас, романтичний хоррор "Цілком та повністю" від Луки Гуаданьїно з Тімоті Шаламе, містична драма "Вічна дочка" з Тільдою Суїнтон, драма Даррена Аронофскі "Кит" з Бренданом Фрейзером і Сейді Сінк і багато іншого. Відкрив фестиваль комедійний хоррор "Білий шум" від режисера Ноа Баумбаха з Адамом Драйвером і Гретою Гервіг в головних ролях.

Україну в рамках фестивалю представлять три фільми: "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукича і "Свобода у вогні: Боротьба України за свободу" Євгена Афінеєвського, а також "Київський процес" опального режисера Сергія Лозниці, раніше виключеного з Української кіноакадемії за лояльність до російської культури.