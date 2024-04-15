У новій екранізації культової серії коміксів головну роль отримав Білл Скашгорд.

Нова версія культової франшизи "Ворон" (The Crow) та одночасно її перезапуск вийде у широкий український прокат 22 серпня 2024 року. Загалом це буде п'ятий фільм франшизи.

Як повідомила компанія Adastra Cinema, головним героєм нової екранізації культового коміксу Джеймса О'Барра залишиться музикант Ерік Дрейвен. Разом зі своєю дівчиною Шеллі Вебстер він гине від рук жорстоких злодіїв, які контролюють все місто. Але жага до помсти за кохану виявляється сильнішою за смерть – Ерік постає з мертвих і ступає на шлях відплати. Всюди його супроводжує Ворон – містичний птах, що уносить душі в країну мертвих, але може допомогти у боротьбі за справедливість.

Головну роль у фільмі отримав Білл Скашгорд, відомий за екранізаціями бестселерів Стівена Кінга "Воно" та "Воно 2". Також актор прославився роботами в таких суперхітах, як "Джон Уік 4", "Дедпул 2", "Атомна блондинка", "Вічні" та "Варвар".

Співачка, танцівниця та модна ікона FKA Twigs ("Милий хлопчик") отримала роль Шеллі, а головного антагоніста зіграв Денні Хьюстону ("Люди Ікс: Росомаха", "Робін Гуд", "Падіння Янголів", "Битва Титанів", "Диво-Жінка").

Режисером фільму став Руперт Сандерс ("Білосніжка та мисливець", "Привид у броні"). Під час створення фільму він зосередився на темах горя та моралі та створив "темний роман". Сандерс також виступив співавтором сценарію, який він присвятив Брендону Лі – виконавцю головної ролі у першій екранізації культового комікса, який трагічно загинув під час зйомок, та назвав Білла Скашгорда "наступником" легендарного Лі.

Як повідомляв УНІАН, перший трейлер нового "Ворона" вийшов 14 березня 2024 року. Тоді ж повідомлялося, що він має вийти в прокат в червні цього року. Пізніше реліз фільму в США перенесли на 23 серпня 2024 року.

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