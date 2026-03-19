Вийшов перший трейлер нового фільму Мартіна Макдони 'Дикий кінь'

Чорнокомедійний трилер з Джоном Малковичем і Семом Роквеллом в головних ролях вийде в світовий прокат в листопаді 2026 року.

Кінокомпанія Searchlight Pictures показала перший трейлер чорнокомедійного трилера "Дикий кінь" (Wild Horse Nine), що стане п'ятим повнометражним фільмим британсько-ірландського драматурга та кінорежисера Мартіна Макдони ("Залягти на дно в Брюгге", "Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Банші Інішерина").

Події фільму відбуваються незадовго до чилійського перевороту 1973 року. Агенти ЦРУ Кріс та Лі отримують завдання від керівника їхнього бюро Ем-Джея відправитися з Сантьяго на острів Пасхи. Серед знаментих статуй острова, давні напарники борються зі своїм темним минулим та сучасними змовами, тоді як несподіваний зв'язок Кріса з парою бунтівних студенток загрожує зіпсувати для усіх причетних цю райську подорож.

Головні ролі у стрічці зіграли оскароносні Джон Малкович ("Імперія Сонця", "Небезпечні зв'язки", "Бути Джоном Малковичем", "Тінь вампіра", "Підміна") і Сем Роквелл ("Ангели Чарлі", "Залізна людина 2", "Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Кролик Джоджо").

Також у фільмі задіяні відзначені багатьма престижними нагородами Стів Бушемі ("Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Фарго", "Великий Лебовські"), Паркер Поузі ("Передмістя", "Усі страхи Бо", "Закони привабливості", серіал "Білий лотос") та Том Вейтс ("Дракула", "Ніч на Землі", "Імаджинаріум Доктора Парнаса", "Сім психопатів", "Батько Мати Сестра Брат").

В світовий прокат фільм має вийти 6 листопада 2026 року.

Нагадаємо, попередній фільм Мартіна Макдони, чорнокомедійна ірландська драма "Банші Інішерина" з Коліном Фарреллом, Бренданом Глісоном та Баррі Кеоганом в головних ролях, вийшов у 2022 році. Стрічка була відзначена багатьма престижними відзнаками, в тому числі вісьмома номінаціями на "Оскар".

