Фільм отримав дві нагороди 79-го Венеціанського кінофестивалю у 2022 році.

Вийшов трейлер ірландської комедійної драми "Банши Інішерина" (The Banshees of Inisherin) з Коліном Фарреллом ("Лобстер", "Справжній детектив", "Бетмен") та Бренданом Глісоном ("Ірландець", "Голгофа", фрашиза "Гаррі Поттер") від режисера Мартіна МакДони ("Залягти на дно в Брюґґе", "Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі").

В центрі сюжету картини опинився конфлікт між двома найкращими друзями, коли один із них раптово припиняє спілкуватися з іншим. Покинутий чоловік вирішує з'ясувати причину такого вчинку друга, однак це призводить до неприємних наслідків для обох.

Прем'єра фільму відбулася в рамках 79-го Венеціанського кінофестивалю у вересні 2022 року, де він отримав дві нагороди – за найкращий сценарій для МакДони та за найкращу чоловічу роль для Фаррелла.

Також у фільмі зіграли Баррі Кіоган ("Вічні", "Вбивство священного оленя", "Дюнкерк"), Керрі Кондон ("Краще подзвоніть Солу", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі") та інші.

Випуск фільму в обмежений прокат запланований на 21 жовтня 2022 року компанією Searchlight Pictures. Втім, наразі невідомо, чи потрапить він до українських кінотеатрів.

Це друга спільна робота МакДони, Фаррелла та Глісона після фільму "Залягти на дно в Брюгге" (2008). Фільм входить до переліку 250 найкращих фільмів за версією IMDb та відзначений низкою престижних нагород та номінацій, включаючи номінацію на "Оскар" за сценарій та нагороду "Золотий глобус" для Фаррелла.

Також МакДона і Фаррелл разом працювали над фільмом "Сім психопатів" (2012), який також був тепло прийнятий критиками та має чималий послужний список нагород та номінацій.

Вас також можуть зацікавити новини: