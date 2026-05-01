Вчені науково довели, що сучасна музика – це сміття

Тепер ви можете обгрунтовано пояснити, чому у вашого покоління музика була кращою, ніж у зумерів.

Якщо вам здавалося, що сучасні хіти звучать так, ніби їх написав один і той самий студент-двієчник з провінційної консерваторії, то тепер у прихильників теорії "раніше музика була кращою" з’явився науковий аргумент. Дослідники з Італії проаналізували майже 20 тисяч музичних творів за останні чотири століття і дійшли висновку: музика поступово стає простішою та більш одноманітною. Роботу опублікували у журналі Nature Publishing Group.

У дослідженні вчені аналізували композиції шести великих жанрів – від класики до хіп-хопу. Вони застосували методи теорії мереж: ноти розглядалися як вузли, а переходи між ними – як зв’язки. Такий підхід дозволив оцінити складність мелодій та гармоній не "на слух", а математично.

Результати виявилися доволі болючими для сучасної попсцени. Раніше музичні композиції були структурно складнішими, але з наближенням до нашого часу вони спрощувалися. Причому це характерно для усіх жанрів.

Відео дня

"Довготривалі та традиційно складні жанри, такі як класика і джаз, демонструють структурні патерни, які дедалі більше нагадують новіші жанри, що свідчить про процес гомогенізації та спрощення мелодійних і гармонійних структур", - йдеться у дослідженні.

Інакше кажучи, навіть джаз і класична музика поступово рухаються в бік "музичного фастфуду". На думку дослідників, це може бути пов’язано зі змінами у способах створення та споживання музики. Стримінгові платформи, алгоритми рекомендацій і цифрове середовище загалом стимулюють появу композицій, які легко "чіпляють" слухача, але не перевантажують його складними гармоніями чи нестандартними переходами, припускають дослідники.

Автори зазначають, що "музикознавці та музиканти вже давно говорять про загальну тенденцію до музичного спрощення".

Втім, дослідники все ж не поспішають остаточно ховати сучасну музику. У роботі наголошується, що спрощення мелодій не означає автоматичного "деградування" всієї музичної культури. Вони припускають, що частина складності просто перемістилася в інші аспекти – наприклад, у саунд-дизайн, текстури, обробку звуку чи ритміку.

При цьому науковці обережно підкреслюють: їхня робота не доводить прямий причинно-наслідковий зв’язок між Spotify, TikTok чи алгоритмами рекомендацій і спрощенням музики. Однак отримані дані "узгоджуються з гіпотезами", що сучасне цифрове середовище може впливати на структуру популярної музики.

Інші цікаві наукові відкриття

Вас також можуть зацікавити новини: