Проект створюється за підтримки Українського культурного фонду.

В Україні працюють над створенням мультсеріалу для дітей "Чарівний світ".

У центрі сюжету – пригоди маленької відеоблогерки Софійки та її братика Богданчика, які раптом опиняються у міфічному світі з Велесом, Перуном, Сварогом й іншими давніми богами.

Дітлахам врешті доведеться пройти випробування і порятувати обидва світи.

"Українська міфологія - дуже різноманітна та цікава, однак майже невідома не лише у світі, а у й нас в Україні. Ми прагнемо це виправити і мріємо, щоб Перун та Велес стали такими ж знаними як Тор і Локі", – пояснив керівник проекту Нік Лисицький.

Так, майбутня стрічка обіцяє нагадати дітлахам про важливість піклування про довкілля, звернути увагу на взаємозв’язок людини з природою та покликана допомогти побудові "екологічно чистих" стосунків з оточенням.

За мотивами "Чарівного світу" вже вийшли мобільний додаток і настільна гра.

Проект створюється за підтримки Українського культурного фонду.

Культурна ініціатива "Чарівний світ UA" здійснює комплексну візуалізацію та діджиталізацію пантеону героїв української міфології.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська