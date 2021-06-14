Прем'єра серіалу "Кріпосна" відбудеться вже цієї осені, попередні два сезони мали шалений успіх серед глядачів.

Завершено зйомки третього сезону масштабної костюмованої драми "Кріпосна", яку полюбили глядачі з низки країн світу.

Зйомки нового сезону серіалу тривали 7 місяців і 11 днів, три пори року (осінь, зима і весна), 120 змін, включаючи нічні. Про це повідомили у прес-службі СТБ.

Читайте такожСеріал "Кріпосна" повертається: у третьому сезоні на глядачів чекає чимало сюрпризів (фото)У нових епізодах третього сезону "Кріпосної" буде розказано 7 лав-сторі, дві з яких глядачі побачать через флешбеки героїв. Також на шанувальників чекають три історії зради й кілька потужних сюжетів соціального падіння.

На зйомках було задіяно понад тисячу акторів, включаючи виконавців епізодичних ролей.

Прем'єра серіалу "Кріпосна" відбудеться вже цієї осені, точну дату творці драми поки не називають.

Що кажуть актори про 3 сезон серіалу "Кріпосна"

Актори легендарного костюмованого серіалу "Кріпосна" поділилися своїми передчуттями й відчуттями від майбутнього 3 сезону.

Виконавиця ролі Катерини Вербицької Соня Прісс розповіла, що її героїні доведеться пережити ще багато випробувань.

"Таких поворотів сюжету ви точно не очікуєте! Буде як ніколи цікаво", - інтригує Тарас Цимбалюк.

Раніше повідомлялося, що у продовженні нашумілого серіалу роль Каті Вербицької виконає висхідна зірка кіно Соня Прісс.

Що відомо про популярність серіалу "Кріпосна"

"Кріпосна" продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проект нарівні з "Грою престолів".

Також серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані в Японію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Болгарію, Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки й у балканські країни.

Крім того, серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал.

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Автор: Ольга Робейко