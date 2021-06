Творці спін-оффу "Американської історії жахів" показали тизер за місяць до прем'єри.

Ролик триває всього 15 секунд, але за цей час можна встигнути пережити справжній жах. У кадрі публіці показали якусь міфічну істоту, дуже схожу на чорта, яка без страху входить у величезний стовп вогню. Після цього фон стає криваво-червоним.

Прем'єра серіалу запланована на 15 липня. У цьому сезоні буде всього сім серій, але одразу після них вийде наступна частина.

More horror than you can handle. American Horror Stories premieres July 15 exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/Z07E61s0WR