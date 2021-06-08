Фільм незабаром вийде в прокат / скріншот YouTube
Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер комедійного бойовика "Останній найманець", в якому Ван Дамм грає головну роль.
"Загадковий таємний агент, засуджений урядом, змушений повернутися до Франції, щоб врятувати свого сина, якого підставила міжнародна терористична організація", - йдеться в синопсисі.
Також наголошується, що до Ван Дамму приєдналися і такі актори як Ерік Жюдор, Міу-Міу, Патрік Тімсі, Валері Капріскі, Нассім Сі Ахмед, Майк Гассевей та інші.
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