Прем'єра фільму відбудеться 30 липня 2021 року на Netflix.

Стрімінгова платформа Netflix показала трейлер комедійного бойовика "Останній найманець", в якому Ван Дамм грає головну роль.

"Загадковий таємний агент, засуджений урядом, змушений повернутися до Франції, щоб врятувати свого сина, якого підставила міжнародна терористична організація", - йдеться в синопсисі.

Також наголошується, що до Ван Дамму приєдналися і такі актори як Ерік Жюдор, Міу-Міу, Патрік Тімсі, Валері Капріскі, Нассім Сі Ахмед, Майк Гассевей та інші.

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Автор: Діана Могилєвич