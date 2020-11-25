Перед початком зйомок сценаристи фільму опитували перехожих на вулиці про те, що вони знають про Василя Стуса.

28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, о 23:20 на "1+1" відбудеться телепрем'єра української повнометражної стрічки "Заборонений" про великого та нескореного поета, дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса.

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В основі сюжету – історія участі Василя Стуса в дисидентському русі, його віри в Україну та кохання, яке робило поета сильнішим. Зокрема, у фільмі зображено день, що став переломною подією в житті Стуса та української інтелігенції - 4 вересня 1965 року. 27-річний поет взяв участь у першому громадському протесті проти масових політичних репресій у Радянському Союзі у післявоєнний час, за що був відрахований з аспірантури Інституту літератури ім. Т. Шевченка.

5 фактів про фільм "Заборонений"

Спершу стрічку назвали "Стус – Птах душі". Адже саме так називалась остання вилучена у таборі збірка віршів Василя Стуса. Збірку перекладів "Птах душі" Василь Стус написав, коли відбував покарання у радянському таборі суворого режиму для засуджених за "особливо небезпечні державні злочини". У тюремному зошиті налічувалось близько трьох сотень віршів відомих зарубіжних поетів.

Основні зйомки "Забороненого" проходили в Києві. Зокрема, локацією для реконструкції подій у кінотеатрі "Україна" стало спеціальне приміщення Палацу культури імені Корольова. А на вулиці Хрещатик, біля арки з виходом на Лютеранську, відтворили момент самоспалення колишнього вояка УПА, громадського діяча Василя Макуха, на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи. Окремі кадри були відзняті в колонії суворого режиму в Березані.

На роль Василя Стуса, яку в результаті втілив Дмитро Ярошенко, претендувало близько 50 кандидатів. Можливість зіграти поета актор називає великою відповідальністю та честю. Дмитро Ярошенко зізнається, що перед першими кінотеатральними показами стрічки страшенно хвилювався. Та коли побачив, як після сенсу глядачі аплодують зі сльозами на очах, зрозумів, що і він, і творці стрічки все зробили правильно.

Серед найважчих моментів під час роботи над фільмом Дмитро Ярошенко виокремлює сцену, коли кадебістка спалює вірші Василя Стуса, та момент його смерті. Ці кадри знімали в колонії суворого режиму міста Березань. За словами актора, атмосфера місця та відтворюваних подій були настільки важкими, що він не зміг стримати сльози.

Перед початком зйомок сценаристи фільму опитували перехожих на вулиці про те, що вони знають про Василя Стуса.

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Автор: УНІАН