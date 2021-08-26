Полігамія, стародавні кочові народи, найбільш закриті, небезпечні і красиві місця на планеті - Дмитро Комаров презентує другу ексклюзивну частину сезону про Пакистан.

Вже 4 вересня о 18:30 телеглядачі 1+1 побачать продовження сезону тревел-шоу "Світ навиворіт" про Пакистан. Дмитро Комаров повернувся в цю країну, щоб завершити зйомки і показати те, що раніше не показували - не тільки на українському телебаченні, але і на світових телеканалах.

"Всі ми чули пісні і жарти про "трьох дружин", але як виглядає сім'я багатоженця в звичайному повсякденному житті? Іслам дозволяє чоловікові мати 4 дружини. Але закони країни забороняють показувати жінок стороннім. У нас вийшло зробити практично неможливе - ми покажемо вам такі сім'ї зсередини. Як три дружини залишаються дружніми і вирішують, кому мити посуд, а кому годувати спільних дітей. Вони не розділяють дітей на "своїх" і "не своїх". Всі мами називають всіх дітей своїми. Ви побачите унікальні кадри звичайного побуту родини багатоженця - як жінки уживаються, чи не ревнують одна до одної. Познайомимося з унікальною родиною, де зараз 53 дитини, а дружини практично завжди вагітні", - розповів Дмитро Комаров.

Сюжети, які покажуть в нових випусках, Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв зняли в найзакритіших регіонах країни, куди практично неможливо потрапити, а працювати можна тільки в супроводі воєнізованої державної охорони.

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Також Дмитро Комаров покаже так звану "зону племен" на кордоні з Афганістаном, яку нерідко називали найнебезпечнішим місцем на землі. Телеведучий близько познайомиться з пуштунами і в кращих традиціях програми спробує розібратися, що відчувають, цінують і про що мріють ці грізні на вигляд люди зі зброєю.

"У новому сезоні буде багато приводів дивуватися. Наприклад, того, чому в Пешаварі на кордоні з Афганістаном туристу не потрібні гроші. Їх на базарі просто ніхто не візьме, тому що, за традицією, іноземця завжди нагодують безкоштовно. Або уявіть собі - весілля індуїстів посеред пустелі в ісламській республіці Пакистан, де гості гуляють і спокійно п'ють алкоголь. Ви могли собі таке уявити? Або видобуток кам'яного вугілля методом, який просто шокує будь-якого українця - таких шахт ви не побачите більше ніде в світі. І все це в якихось неземних, фантастично красивих місцях, які могли б зацікавити мільйони туристів", - поділився Комаров.

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Автор: Діана Могилєвич