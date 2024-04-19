В український прокат фільм має вийти 8 серпня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила перший трейлер психологічного трилера "Западня" (Trap) – нового фільму від визнаного майстру жанру М. Найт Ш'ямалана ("Шосте відчуття", "Знаки", "Таємничий ліс", "Спліт", "Стукіт у двері").

Основні події фільму відбуваються під час великого концерту відомої поп-співачки. Серед глядачів – абсолютно звичайні на вигляд батько та донька-підліток. Втім, згодом стає відомо, що цей чоловік насправді є жорстоким серійним вбивцею на прізвизько "М'ясник", а увесь цей концерт – масштабна операція ФБР, щоб його спіймати.

Головну роль маніяка виконов Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Місто гріхів", "Гнів людський", "Оппенгеймер", серіал "Страшні казки"), а його дочки Райлі – Аріель Доног'ю (серіал "Вовк як я"). Поп-зірку Lady Raven зіграла американська R&B-співачка Saleka (старша донька режисера М. Найт Ш'ямалана), також одна з ролей дісталася американському реперу Kid Cudi.

В український прокат фільм має вийти 8 серпня 2024 року, анонсувала прес-служба Kinomania Film Distribution.

Як раніше повідомляв УНІАН, також цього літа в український прокат вийде повнометражний режисерський дебют Ішани Найт Ш’ямалан – ще однієї дочки М. Найт Ш'ямалана. Надприродний фільм жахів "Наглядачі" (The Watchers) розповість про чотирьох незнайомців, які знаходять прихисток в будинку посеред лісу, який швидко перетворюється для них на пастку. Головну роль у фільмі зіграла Дакота Фаннінґ ("Вісім подруг Оушена", "Одного разу... у Голлівуді", "Праведник 3", серіали "Алієніст", "Ріплі").

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