Всього у програму кінофестивалю було включено 42 фільми.

З 17 до 19 вересня 2021 року проходив п'ятий Запорізький кінофестиваль ZIFF. В програму було включено 42 фільми, але тільки дев'ять з них отримали престижну нагороду.

Відкривався фестиваль фільмом українського виробництва "Я працюю на цвинтарі". Режисером картини виступив Олексій Тараненко. Головний герой фільму - Саша, менеджер фірми по встановленню пам’ятників на кладовищі. Він досить цинічний і не звертає уваги на те, що люди, які звертаються до нього, переживають справжнє горе. Але все зміниться тоді, коли його 14-річна донька захоче повернути батька в своє життя. Варно зазначити, що цей фільм отримав ще й спеціальну відзнаку на Конкурсі документального кіно "Скілет", який проходив в США.

А ось закривав фестиваль ZIFF фільм "Бурштинові копи" Аліни Бухтіярової. По сюжету патрульний поліцейський із Києва Максим (Євген Янович) з дитинства має загострене почуття справедливості. Свої амбіції він сповна реалізовує на службі. Єдиний раз у житті він порушив статут і сталося це в ім'я кохання. Усамітнених поліцейських, які саме порушували статут, застукали журналісти. Також режисер працювала над відомим українським серіалом "Моя улюблена Страшко".

Перевагою Запорізького кінофестивалю також є й те, що був відкритий кастинг акторів-початківців. Актори мали змогу показати свої таланти, а потім експертна рада обирала переможця.

Також в рамках кінофестивалю відбулися різні освітні презентації та майстер-класи. Наприклад, аніматор Олег Маламуж показував, як швидко створити картину, режисер Ольга Навроцька розповіла, як вона змінила своє життя, а продюсер Олексій Терентьєв розповів про те, як створити кіно "під ключ".

Переможці Запорізького кінофестивалю ZIFF 2021

Найкращий український ігровий фільм - "ІНО" (режисери Віктор Романюк, Кадім Тарасов) Найкращий міжнародний ігровий фільм - "Міжкосмос" (режисер Альваро Парійа Альварес, Німеччина) Найкращий український документальний фільм - "Многая літа. Стойко" (режисер В'ячеслав Бігун) Найкращий міжнародний документальний фільм - "Світло. Природній шлях" (режисерка Естефанія Родригез, Велика Британія) Найкращий український анімаційний фільм - "Непотрібні речі" (режисер Дмитро Лісенбарт) Найкращий міжнародний анімаційний фільм - "Дорогий ліс" (режисери Клер Ейхераменді, Саймон Дюкло, Полін Грегуар, Франція) Найкращий відеоролик конкурсу VERTICAL - "Крейда" (авторка – Поліна Стаднюк) Приз глядацьких симпатій - "На краю Миру: Листи" (режисер Євгенія Мельник, Україна) Особлива відзнака кінофестивалю - "Дім, у якому я жив" (режисер Ярослав Дудукін).

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Автор: Діана Могилєвич