Галина Хатчінс після інциденту була при свідомості.

Оператор Галина Хатчінс, яку випадково вбив актор Алек Болдуін на зйомках фільму "Іржа", померла не відразу. Її серце ще кілька годин билося.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Після фатального пострілу Болдуін не зрозумів, що сталося, адже пістолет не повинен був бути заряджений.

"Що, чорт візьми, тільки що сталося? Що це було?"- весь час повторював актор.

Читайте такожНа знімальному майданчику, де застрелили Галину Хатчінс, знайшли бойові набоїНа знімальному майданчику почалася паніка. У Хатчінс була сильна кровотеча, яку члени знімальної групи намагалися зупинити, але українка заявила, що це марно.

"Це недобре. Це абсолютно марно", - сказала Хатчінс, яка вмирала.

Стрілянина на зйомках з Алеком Болдуїном і загибель Українки

22 жовтня стало відомо, що Болдуін випадково поранив на зйомках двох людей, один з яких помер. Управління шерифа повідомляло, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Хатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя.

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Хатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки. Після цього місце події показали з висоти на відео.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакцію акторів і знімальної групи на трагедію.

Автор: Анастасія Горбачова