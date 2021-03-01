Захід проходив по відеозв'язку \ фото REUTERS

У США пройшла 78-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення.

Читайте також"Оскар 2021": дата церемонії та номінанти на кінопреміюЗахід проходив по відеозв'язку з двох локацій одночасно - з Нью-Йорка і з Беверлі-Хіллз. Кращими фільмами оголошені "Земля кочівників", "Борат-2", "Душа" і "Мінарі", кращими серіалами — "Корона", "Шиттс Крик" і "Хід королевою".

Кінолауреати «Золотого глобусу»:

  • Кращий фільм-драма: "Земля кочівників";
  • Кращий фільм-комедія або мюзикл: "Борат-2";
  • Кращий актор в драматичному фільмі: Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу", посмертно);
  • Краща актриса в драматичному фільмі: Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей");
  • Кращий актор в комедії або мюзиклі: Саша Барон Коен («Борат-2»);
  • Краща актриса в комедії або мюзиклі: Розамунд Пайк («Аферистка»);
  • Кращий актор другого плану: Даніел Калуя ("Юда і чорний Месія");
  • Краща актриса другого плану: Джоді Фостер («Мавританець»);
  • Краща режисура: Хлоя Чжао ("Земля кочівників");
  • Кращий сценарій: "Суд над Чиказькою сімкою" (Аарон Соркін);
  • Краща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батісте ("Душа");
  • Краща пісня: Io si (Seen) ("Все життя попереду");
  • Кращий анімаційний фільм: "Душа"
  • Кращий фільм іноземною мовою: "Мінарі»

Лауреати "Золотого глобусу" в телевізійних категоріях:

  • Кращий телевізійний серіал (драма) "Корона"
  • Кращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): "Шиттс Крик";
  • Кращий актор в драматичному телесеріалі: Джош О'коннор («Корона»)
  • Краща актриса в драматичному телесеріалі: Емма Коррін («Корона»);
  • Кращий актор в мюзиклі або комедії: Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");
  • Краща актриса в мюзиклі або комедії: Кетрін О'хара ("Шиттс Крик");
  • Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі: Марк Руффало ("Я знаю, що це правда");
  • Краща актриса в міні-серіалі або телефільмі: Аня Тейлор-Джой ("Хід королевою");
  • Кращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі: Джон Бойега ("Голос змін");
  • Краща актриса другого плану в телесеріалі, міні-серіалі або телефільмі: Джилліан Андерсон ("Корона");
  • Кращий міні-серіал або телефільм: "Хід королевою".

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Автор: УНІАН