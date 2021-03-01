Захід проходив по відеозв'язку \ фото REUTERS
У США пройшла 78-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення.
Читайте також"Оскар 2021": дата церемонії та номінанти на кінопреміюЗахід проходив по відеозв'язку з двох локацій одночасно - з Нью-Йорка і з Беверлі-Хіллз. Кращими фільмами оголошені "Земля кочівників", "Борат-2", "Душа" і "Мінарі", кращими серіалами — "Корона", "Шиттс Крик" і "Хід королевою".
Кінолауреати «Золотого глобусу»:
- Кращий фільм-драма: "Земля кочівників";
- Кращий фільм-комедія або мюзикл: "Борат-2";
- Кращий актор в драматичному фільмі: Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу", посмертно);
- Краща актриса в драматичному фільмі: Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей");
- Кращий актор в комедії або мюзиклі: Саша Барон Коен («Борат-2»);
- Краща актриса в комедії або мюзиклі: Розамунд Пайк («Аферистка»);
- Кращий актор другого плану: Даніел Калуя ("Юда і чорний Месія");
- Краща актриса другого плану: Джоді Фостер («Мавританець»);
- Краща режисура: Хлоя Чжао ("Земля кочівників");
- Кращий сценарій: "Суд над Чиказькою сімкою" (Аарон Соркін);
- Краща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батісте ("Душа");
- Краща пісня: Io si (Seen) ("Все життя попереду");
- Кращий анімаційний фільм: "Душа"
- Кращий фільм іноземною мовою: "Мінарі»
Лауреати "Золотого глобусу" в телевізійних категоріях:
- Кращий телевізійний серіал (драма) "Корона"
- Кращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): "Шиттс Крик";
- Кращий актор в драматичному телесеріалі: Джош О'коннор («Корона»)
- Краща актриса в драматичному телесеріалі: Емма Коррін («Корона»);
- Кращий актор в мюзиклі або комедії: Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");
- Краща актриса в мюзиклі або комедії: Кетрін О'хара ("Шиттс Крик");
- Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі: Марк Руффало ("Я знаю, що це правда");
- Краща актриса в міні-серіалі або телефільмі: Аня Тейлор-Джой ("Хід королевою");
- Кращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі: Джон Бойега ("Голос змін");
- Краща актриса другого плану в телесеріалі, міні-серіалі або телефільмі: Джилліан Андерсон ("Корона");
- Кращий міні-серіал або телефільм: "Хід королевою".
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