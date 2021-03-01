Серіал "Корона" і фільм "Борат-2" завоювали "Золотий глобус": список всіх переможців

Захід проходив по відеозв'язку з двох локацій одночасно - з Нью-Йорка і з Беверлі-Хіллз.

У США пройшла 78-а церемонія вручення премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення. Читайте також"Оскар 2021": дата церемонії та номінанти на кінопреміюЗахід проходив по відеозв'язку з двох локацій одночасно - з Нью-Йорка і з Беверлі-Хіллз. Кращими фільмами оголошені "Земля кочівників", "Борат-2", "Душа" і "Мінарі", кращими серіалами — "Корона", "Шиттс Крик" і "Хід королевою". Кінолауреати «Золотого глобусу»: Кращий фільм-драма : "Земля кочівників";

: "Земля кочівників"; Кращий фільм-комедія або мюзикл : "Борат-2";

: "Борат-2"; Кращий актор в драматичному фільмі : Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу", посмертно);

: Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу", посмертно); Краща актриса в драматичному фільмі : Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей");

: Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей"); Кращий актор в комедії або мюзиклі : Саша Барон Коен («Борат-2»);

: Саша Барон Коен («Борат-2»); Краща актриса в комедії або мюзиклі : Розамунд Пайк («Аферистка»);

: Розамунд Пайк («Аферистка»); Кращий актор другого плану : Даніел Калуя ("Юда і чорний Месія");

: Даніел Калуя ("Юда і чорний Месія"); Краща актриса другого плану : Джоді Фостер («Мавританець»);

: Джоді Фостер («Мавританець»); Краща режисура: Хлоя Чжао ("Земля кочівників");

("Земля кочівників"); Кращий сценарій: "Суд над Чиказькою сімкою" (Аарон Соркін);

"Суд над Чиказькою сімкою" (Аарон Соркін); Краща музика до фільму : Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батісте ("Душа");

: Трент Резнор, Аттікус Росс і Джон Батісте ("Душа"); Краща пісня: Io si (Seen) ("Все життя попереду");

Io si (Seen) ("Все життя попереду"); Кращий анімаційний фільм : "Душа"

: "Душа" Кращий фільм іноземною мовою : "Мінарі» Лауреати "Золотого глобусу" в телевізійних категоріях: Кращий телевізійний серіал (драма) "Корона"

(драма) "Корона" Кращий телевізійний серіал (комедія або мюзикл): "Шиттс Крик";

(комедія або мюзикл): "Шиттс Крик"; Кращий актор в драматичному телесеріалі : Джош О'коннор («Корона»)

: Джош О'коннор («Корона») Краща актриса в драматичному телесеріалі : Емма Коррін («Корона»);

: Емма Коррін («Корона»); Кращий актор в мюзиклі або комедії: Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо"); Краща актриса в мюзиклі або комедії : Кетрін О'хара ("Шиттс Крик");

: Кетрін О'хара ("Шиттс Крик"); Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі : Марк Руффало ("Я знаю, що це правда");

: Марк Руффало ("Я знаю, що це правда"); Краща актриса в міні-серіалі або телефільмі : Аня Тейлор-Джой ("Хід королевою");

: Аня Тейлор-Джой ("Хід королевою"); Кращий актор другого плану в міні-серіалі або телефільмі : Джон Бойега ("Голос змін");

: Джон Бойега ("Голос змін"); Краща актриса другого плану в телесеріалі, міні-серіалі або телефільмі : Джилліан Андерсон ("Корона");

: Джилліан Андерсон ("Корона"); Кращий міні-серіал або телефільм : "Хід королевою". Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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