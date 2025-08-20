Мстислава Чернова помітили у Білому домі.

Оскароносний режисер Мстислав Чернов розпочав знімання нового документального фільму про мирні перемовини. Творця стрічки "20 днів у Маріуполі" помітили у США на саміті за участю України та лідерів ЄС.

Як повідомила театральний критик Ірина Голіздра в Facebook, український режисер отримав дозвіл на фільмування історичного моменту. Зокрема Чернова допустили до Овального кабінету, де днями відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

"За президентом Зеленським, ліворуч, можна помітити Мстислава Чернова - режисера документального фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав "Оскар". Він працює над новим проєктом - документальною стрічкою про переговори, завершення війни. Ну і Чернов отримав дозвіл на зйомку в Овальному кабінеті", - зазначила Ірина Голіздра.

Відео дня

Своєю чергою Мстислав також опублікував фото у своїх соцмережах з того дня. Режисер показався на тлі Білого дому разом з іншими фотографами та операторами.

Нагадаємо, що 40-річний український кінематографіст завдяки своїм роботам був відзначений багатьма нагородами. На рахунку Мстислава Чернова перемоги на таких відомих кінопреміях, як "Оскар", BAFTA та "Санденс".

Раніше УНІАН розповідав, чому не варто пропускати новий фільм оскароносного Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Вас також можуть зацікавити новини: