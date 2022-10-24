The Rasmus заспівали українською / скріншот

Фінський гурт The Rasmus заспівав українською мовою частину пісні In The Shadows of Ukraine, яку випустили з українським гуртом Kalush Orchestra.

Вони оприлюднили відео в TikTok, де показали, як репетирували частину пісні українською мовою. 

"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" - йдеться в описі під роликом.

Реакція мережі на виступ The Rasmus

  • "Це просто неймовірно! Дякую вам"
  • "Це дуже круто! Легенди!"
  • "Те почуття, коли це твоя найулюбленіша група з дитинства. Я вибрала правильних кумирів"
  • "У мене мурашки шкірою, які ж вони круті"
  • "Ось вам наочний приклад, і, щоб потім не говорили, що складно перейти на українську мову"
  • "У вас дуже красиво виходить співати українською мовою"

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra і культова група The Rasmus випустили потужний хіт про війну в Україні. У новій композиції поєднуються рок, хіп-хоп і український фолк. 

Пізніше The Rasmus розповіли про колаборацію з Kalush Orchestra. Виявляється, що кліп на пісню знімали в столиці Польщі, Варшаві, і відзняли його за день. Вся знімальна команда складалася з українців, а акторів для цього кліпу групи шукали через соцмережі, де давали оголошення про кастинг.

Вас також можуть зацікавити новини: