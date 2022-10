Шанувальники прийшли в захват від їхнього виконання.

Фінський гурт The Rasmus заспівав українською мовою частину пісні In The Shadows of Ukraine, яку випустили з українським гуртом Kalush Orchestra.

Вони оприлюднили відео в TikTok, де показали, як репетирували частину пісні українською мовою.

"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" - йдеться в описі під роликом.

Реакція мережі на виступ The Rasmus

"Це просто неймовірно! Дякую вам"

"Це дуже круто! Легенди!"

"Те почуття, коли це твоя найулюбленіша група з дитинства. Я вибрала правильних кумирів"

"У мене мурашки шкірою, які ж вони круті"

"Ось вам наочний приклад, і, щоб потім не говорили, що складно перейти на українську мову"

"У вас дуже красиво виходить співати українською мовою"

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra і культова група The Rasmus випустили потужний хіт про війну в Україні. У новій композиції поєднуються рок, хіп-хоп і український фолк.

Пізніше The Rasmus розповіли про колаборацію з Kalush Orchestra. Виявляється, що кліп на пісню знімали в столиці Польщі, Варшаві, і відзняли його за день. Вся знімальна команда складалася з українців, а акторів для цього кліпу групи шукали через соцмережі, де давали оголошення про кастинг.

