Фінський гурт The Rasmus заспівав українською мовою частину пісні In The Shadows of Ukraine, яку випустили з українським гуртом Kalush Orchestra.
Вони оприлюднили відео в TikTok, де показали, як репетирували частину пісні українською мовою.
"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" - йдеться в описі під роликом.
Реакція мережі на виступ The Rasmus
- "Це просто неймовірно! Дякую вам"
- "Це дуже круто! Легенди!"
- "Те почуття, коли це твоя найулюбленіша група з дитинства. Я вибрала правильних кумирів"
- "У мене мурашки шкірою, які ж вони круті"
- "Ось вам наочний приклад, і, щоб потім не говорили, що складно перейти на українську мову"
- "У вас дуже красиво виходить співати українською мовою"
Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra і культова група The Rasmus випустили потужний хіт про війну в Україні. У новій композиції поєднуються рок, хіп-хоп і український фолк.
Пізніше The Rasmus розповіли про колаборацію з Kalush Orchestra. Виявляється, що кліп на пісню знімали в столиці Польщі, Варшаві, і відзняли його за день. Вся знімальна команда складалася з українців, а акторів для цього кліпу групи шукали через соцмережі, де давали оголошення про кастинг.