На руїнах заводу маловідомі артисти заспівали про те, що "в Азовсталі демонів хоронять" на мотив української пісні "Пливе кача".

На майданчику YouTube з'явився кліп на українську пісню "Пливе кача", де російські пропагандисти співають про те, що трапилося на заводі Азовсталь у Маріуполі. Цинічно зніматися на тлі розбомбленого окупантами заводу зважилися російський співак і журналіст Акім Апачов і маловідома виконавиця Дарина Фрей. Остання на тлі Азовсталі з'явилася з прапором Росії, також з'являється прапор невизнаної республіки "ДНР". У кліпі також показані фашистські знаки.

"Пливе кача, дівки хороводять

В "Азовсталі" демонів хоронять

Серед степу палахала

Богоматір родить немовлято

Я не просив до вашого острову, ти мене винудив

Як тобі ці палаючі посліди

Це мій Крим, це мій дім, це моя земля

Я також забираю мову", - сказано в пісні.

Примітно, що ці горе-артисти показали у своїй відеороботі розбиті їхньою же російською армією житлові райони Маріуполя, а також пересування їх техніки з маркуванням "Z". У коментарях користувачі висловили свою думку.

"Дуже якісно зроблена пропаганда. Не дивно, що стільки росіян їй вірять", "За цю пісню доведеться відповідати", "Українська мова ніколи не була і не буде російською, нічого не змогли придумати нового?", "Люди, побійтеся Бога... Що ж ви творите? Якщо у нас тут демони, чому весь світ допомагає нам, а проти вас вводить санкції??? Хворий народ, вам нічого не допоможе ... Дай Боже сил нашому народові витримати цю напасть, правда на нашому боці! Ми добро! Ми світло! Ми любов!",- пишуть коментатори.

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