На майданчику YouTube з'явився кліп на українську пісню "Пливе кача", де російські пропагандисти співають про те, що трапилося на заводі Азовсталь у Маріуполі. Цинічно зніматися на тлі розбомбленого окупантами заводу зважилися російський співак і журналіст Акім Апачов і маловідома виконавиця Дарина Фрей. Остання на тлі Азовсталі з'явилася з прапором Росії, також з'являється прапор невизнаної республіки "ДНР". У кліпі також показані фашистські знаки.
"Пливе кача, дівки хороводять
В "Азовсталі" демонів хоронять
Серед степу палахала
Богоматір родить немовлято
Я не просив до вашого острову, ти мене винудив
Як тобі ці палаючі посліди
Це мій Крим, це мій дім, це моя земля
Я також забираю мову", - сказано в пісні.
Примітно, що ці горе-артисти показали у своїй відеороботі розбиті їхньою же російською армією житлові райони Маріуполя, а також пересування їх техніки з маркуванням "Z". У коментарях користувачі висловили свою думку.
"Дуже якісно зроблена пропаганда. Не дивно, що стільки росіян їй вірять", "За цю пісню доведеться відповідати", "Українська мова ніколи не була і не буде російською, нічого не змогли придумати нового?", "Люди, побійтеся Бога... Що ж ви творите? Якщо у нас тут демони, чому весь світ допомагає нам, а проти вас вводить санкції??? Хворий народ, вам нічого не допоможе ... Дай Боже сил нашому народові витримати цю напасть, правда на нашому боці! Ми добро! Ми світло! Ми любов!",- пишуть коментатори.
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