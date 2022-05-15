Зібрані кошти підуть на підтримку України та ЗСУ.

Гурт Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку переможця пісенного конкурсу "Євробачення" з метою збору коштів на підтримку України та українських Збройних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк сказав під час онлайн-брифінгу для журналістів на платформі ZOOM.

"Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і всі гроші пожертвувати у фонд, - ми ще вирішуємо на який, на підтримку України, української армії", - наголосив соліст гурту.

Він висловив переконання, що можливо є люди, які мають можливість виділити велику суму грошей на підтримку України.

"І їм буде приємно, що у них є така статуетка. Плюс ще як згадка про це. Ми думаємо, що це дуже хороша ідея і що це буде дуже корисно для України", - наголосив Псюк.

Крім того, він сказав, що у першу чергу інформація про аукціон буде оголошена на сторінці гурту в Instagram. Він додав, що хотілось би зібрати велику суму.

"Але не хочеться називати ніякі цифри. Побачимо", - сказав фронтмен гурту.

Також він сказав, що якщо гурт відправиться у світове турне, то це точно буде на підтримку України.

"І будемо збирати донати для України, так як ми робили у промо до Євробачення", - зазначив Псюк.

При цьому він додав, що точно не може сказати, коли відбудуться перші гастролі після участі у пісенному конкурсі "Євробачення".

"Не прямо скоро", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 травня група Kalush Orchestra, яка представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" в італійському Турині, одразу після свого виступу у великому фіналі закликала врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Також свою підтримку Україні передали словами та іншими способами ще кілька учасників, зокрема Ісландії та Німеччини.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" виграв цей конкурс. На другому місці - британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man".

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