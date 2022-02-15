Вони записали дуетну пісню "Любов починається".

Українська співачка Lama вразила слухачів цікавою колаборацією зі своїм гітаристом Ульмо Три. "Любов починається" - це інтимна лірика в якій двоє виконавців, об'єднавшись, розкривають таємницю вищої любові.

Знайомство музикантів Lama (Наталія Дзеньків) вважає доленосним. З першої зустрічі вона одразу побачила в Костянтині Шелудько (Ульмо Три) талановитого гітариста і продюсера, потім запросила його в свою команду, і разом вони плідно пропрацювали понад 10 років.

У 2018 році Костянтин став сценічним партнером Наталії у відеороботі на пісню "Привіт, привіт", яка швидко набрала свою популярність і майже 4 млн переглядів на YouTube.

Музична ідентичність артистів спричинила створення майбутнього хіта. Костянтин написав композицію "Любов починається" вночі, як і годиться творчим особистостям. Вранці музикант подзвонив Наталії.

"Він заспівав її просто під гітару додавши кілька звуків. Свої відчуття я вже не пригадаю, але це було щось неземне, космічне, ніби сама Всесвіт надиктовував йому мелодію і текст, так, як би я створювала цю пісню. Вона має особливу цінність "без прикрас", без аранжування, навіть в акустичному звучанні", – коментує нову музичну роботу Lama.

"Любов починається" - це ніжна і легка пісня двох романтиків між якими тільки зароджуються почуття. Почуття, які хочеться розділити тільки між собою, але вони настільки сильні, що ними хочеться поділитися з усім світом. Відчуття того, що ти дістав руками до неба, став частиною Всесвіту і отримав найвищу насолоду від любові - не покидає протягом всієї композиції.

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